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Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R

Артикул: 229279
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  • Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 2
  • Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 3
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  • Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 7
  • Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 8
  • Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 9
  • Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 10
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 1
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 2
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 3
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 4
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 5
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 6
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 7
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 8
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 9
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - фото 10
28 410 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 229279
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараАудиоинтерфейс
Вес, кг0.714
Размеры (ШхВхТ)11.4x17.6x4.6 см
Комплектацияаудиоинтерфейс, документация, упаковка
Компактный и прочный аудиоинтерфейс, работающий с использованием последней технологии Thunderbolt, которая обеспечивает ультрабыструю скорость, практически нулевую задержку и высокое качество звучания аудио вплоть до 24-бит/192 кГц. Легкий в использовании дизайн и продвинутые возможности делают TAC-2R отличным выбором как для студийной работы, так и для работы в открытом пространстве.


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Самовывоз невозможен
Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R - стоимость товара 28410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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