Кронштейн HOLDER LCD-5520-B черный

Кронштейн Holder LCD-5520 это прочный, надёжный в использовании, простой в монтаже кронштейн, предназначенный для крепления проектора. Кронштейн для Holder LCD-5520 отличается высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 45 кг. Особенности конструкции кронштейна позволяют изменять углы наклона или поворота проектора и делать таким образом просмотр любимых телепередач или кинофильмов более комфортным и удобным. Holder LCD-5520 изготовлен из прочного металлического сплава. Слой краски, нанесённый на поверхность аксессуара, позволяет значительно продлить срок службы кронштейна и предохранить его от воздействия коррозии.