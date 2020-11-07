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Мясорубка Аксион М31.01 Светло-бежевый

Артикул: 228795
  • Мясорубка АКСИОН М31.01 Светло-бежевый - фото 1
  • Мясорубка АКСИОН М31.01 Светло-бежевый - фото 2
  • Мясорубка АКСИОН М31.01 Светло-бежевый - фото 3
Мясорубка АКСИОН М31.01 Светло-бежевый - фото 1
Мясорубка АКСИОН М31.01 Светло-бежевый - фото 2
Мясорубка АКСИОН М31.01 Светло-бежевый - фото 3
4 480 руб. 
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+ 86 КэтКоинов
Артикул: 228795
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендАксион
Тип товараМясорубки
Цветюежевый
Максимальная мощность1500 Вт
Максимальная производительность, л/мин1.7 кг/мин
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкинет
Максимальное время непрерывной работы15 мин
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Длина сетевого шнура0,9 м
Насадкинасадка для приготовления кеббе, насадка для приготовления колбас
Прочеепрорезиненные ножки
Вес4 кг
Размеры (ВхШхГ)27,8х16,4х32,7 см
Мясорубка Аксион М 31.01 – это выбор тех покупателей, которые решили полностью отказаться от магазинного фарша, который может быть изготовлен из некачественного мяса. Аппарат Аксион М 31.01 обладает солидной мощностью, благодаря чему он может за одну минуту перекручивать 1,7 кг сырого мяса, делая фарш разного помола в зависимости от того, какой из трех перфорированных дисков вы выбрали.


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Мясорубка Аксион М31.01 Светло-бежевый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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