Мясорубка Аксион М31.01 Светло-бежевый

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|Официальная гарантия производителя — 3 года
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Аксион
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|юежевый
|Максимальная мощность
|1500 Вт
|Максимальная производительность, л/мин
|1.7 кг/мин
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|нет
|Максимальное время непрерывной работы
|15 мин
|Материал корпуса
|пластик
|Материал лотка
|пластик
|Длина сетевого шнура
|0,9 м
|Насадки
|насадка для приготовления кеббе, насадка для приготовления колбас
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|4 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|27,8х16,4х32,7 см
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