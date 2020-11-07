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Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Артикул: 228765
  • Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - фото 1
  • Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - фото 2
  • Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - фото 3
Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - фото 1
Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - фото 2
Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - фото 3
58 754 руб. 
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+ 225 КэтКоинов
Артикул: 228765
В наличии
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БрендNikon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon Z
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.8
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм35
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм35
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.37
Умеренно-широкоугольный объектив для для новых беззеркальных камер Nikon Z. Новая оптическая схема, включающая 3 асферических линзы и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией, обеспечивает изображение, свободное от дисторсии, хроматических аберраций, комы и других дефектов. Высокая резкость начиная с f/1.8 – для передачи деталей не нужно прикрывать диафрагму. Быстрый, тихий и точный автофокус прекрасно работает как в фото-, так и видеорежиме. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и брызг позволяет спокойно снимать в сложных погодных условиях.


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Самовывоз невозможен
Объектив Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - стоимость товара 58754 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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