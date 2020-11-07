Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS Charcoal Silver

Фотокамера X-T30 оснащена множеством новых функций, что делает ее небольшим, но очень эффективным помощником любого фотографа. Она обладает высокой производительностью, используя датчик изображения и процессор 4-го поколения, который, помимо прочего, обеспечивает разрешение 26,1 мегапикселей и высокоскоростную автофокусировку. Кроме того, пиксели фазовой детекции теперь расположены по всему полю кадру (прибл. 100%). Другие дополнительные возможности включают в себя джойстик АФ для легкого смещения точки фокусировки, новую интуитивную сенсорную панель с улучшенным откликом и более совершенную конструкцию корпуса камеры, которую легко держать в руке даже при установленном крупном объективе, что делает процесс съемки очень удобным.