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Круг лепестковый ЛУГА 125 Х 22 Р 24 (№63) КЛТ тип 1

Артикул: 228673
  • Круг лепестковый ЛУГА 125 Х 22 Р 24 (№63) КЛТ тип 1 - фото 1
  • Круг лепестковый ЛУГА 125 Х 22 Р 24 (№63) КЛТ тип 1 - фото 2
Круг лепестковый ЛУГА 125 Х 22 Р 24 (№63) КЛТ тип 1 - фото 1
Круг лепестковый ЛУГА 125 Х 22 Р 24 (№63) КЛТ тип 1 - фото 2
160 руб. 
260 руб. 
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Артикул: 228673
В наличии
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БрендЛуга-Абразив
Тип товараКруг лепестковый
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла, для древесины
Размеры, мм125х22
Круг лепестковый ЛУГА применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций различных марок сталей, цветных металлов и древесины, снятия ржавчины, заусенцев. Зернистость 24Р.


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Круг лепестковый ЛУГА 125 Х 22 Р 24 (№63) КЛТ тип 1 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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