Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B)

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|Официальная гарантия производителя — 1год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Умные часы
|Поддержка платформ
|Windows, iOS, Android, OS X
|Мониторинг
|сна, калорий, физической активности
|Наличие экрана
|есть
|Датчики
|акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр
|Цвета браслета, ремешка
|черный
|Тип разъема для зарядки
|съёмный крэдл
|Регулировка длины браслета/ремешка
|есть
|Материал корпуса
|металл
|Время работы в активном режиме
|240 ч
|Вибрация
|есть
|Влагозащита
|есть
|GPS
|нет
|Цвета корпуса
|серебро
|Кнопка жизни
|нет
|Высота, см
|1.1
|Поддержка NFC
|нет
|Длина, см
|4.7
|Ширина, см
|3.6
|Вес, кг
|0.05
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