Эссенция для губ с коллагеном Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence

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|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Средства для ухода за губами
|Тип средства
|эссенция для губ
|Эффект от использования
|увлажняющий, заживляющий, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Mizon Collagen Aqua Volume Lip Essence
|Применение
|небольшое количество эссенции выдавить из тюбика, нанести на губы массажными движениями, при возникновении чувства сухости и стянутости нанесения следует повторить
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|10 мл
|Активные компоненты
|морской коллаген, масло сладкого миндаля, масло из виноградных косточек, оливковое, масло примулы вечерней и камелии, эсктракт какао-бобов, аденозин
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