Шампунь против выпадения волос La'dor Dermatical Hair Loss Shampoo

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|Бренд
|La'dor
|Тип товара
|Шампуни для волос
|Тип средства
|шампунь для волос
|Тип волос
|против выпадения
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|очищающий, укрепляющий, стимулирующий
|Применение
|выдавите немного шампуня, нанесите на влажные волосы и равномерно распределите. Мягкими движениями помассируйте кожу головы около минуты. Хорошо промойте локоны. При необходимости повторите процедуру
|Коллекция
|Lador Dermatical Hair Loss Shampoo
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|530 мл
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|апельсиновое масло, салициловая кислота, ментол, экстракт корня шелковицы
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