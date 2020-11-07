Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream

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|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы, сухая
|Эффект от использования
|питательный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|без ограничений
|Коллекция
|Mizon Barrier Oil Cream
|Применение
|нанесите продукт на чистую кожу мягкими массажными движения. Вам будет достаточно небольшого количества продукта. Используйте этот крем как завершающий этап ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота, бутиленгликоль, трегалоза, глицерин, масло семян подсолнечника, масло манго, масло семян камелии, экстракт корицы, экстракт коры ивы, экстракт орегано, экстракт корней шлемника байкальского
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