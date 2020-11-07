Охлаждающая гидрогелевая маска с экстрактом агавы Petitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask

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|Бренд
|Petitfee
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска гидрогелевая для лица
|Тип кожи
|чувствительная
|Эффект от использования
|охлаждающий, успокаивающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Petitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask
|Применение
|приложите маску на 30-40 минут на очищенную кожу лица. Остатки средства равномерно распределите по коже. Для более выраженного охлаждающего эффекта за 15-20 минут до применения поместите маску в холодильник
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт агавы, экстракт черники, экстракт баклажана, кофеин
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