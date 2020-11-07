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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз 3W Clinic Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch

Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch

Артикул: 228419
  • Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - фото 1
  • Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - фото 2
  • Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - фото 3
Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - фото 1
Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - фото 2
Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - фото 3
1 300 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 228419
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентымуцин улитки
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch
Объем, мл90 мл
Применениеприложите патчи на чистую сухую кожу под глазами и оставьте на 20-30 минут. Затем удалите
Страна бренда Южная Корея
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованиявыравнивающий, антивозрастной, тонизирующий, восстанавливающий, увлажняющий
Гидрогелевые патчи бережно ухаживают за нежной кожей, уменьшают отечность, избавляют от темных кругов, разглаживают и придают отдохнувший вид. Патчи пропитаны высококонцентрированной эссенцией, которая оказывает на кожу комплексное воздействие и помогает продлить ее молодость.


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Самовывоз невозможен
Гидрогелевые патчи с муцином черной улитки 3W Clinic Black Snail Glitter Eye Patch - купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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