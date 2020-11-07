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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица 3W Clinic Гидрогелевая маска для лица с золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask

Гидрогелевая маска для лица с золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask

Артикул: 228417
Гидрогелевая маска для лица с золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask
210 руб. 
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Артикул: 228417
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска гидрогелевая для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияомолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask
Применениеприложите маску на очищенную и тонизированную кожу лица на 20-30 минут. Затем снимите маску, а остатки сыворотки распределите по коже
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыгидролизованный коллаген, золото
Гидрогелевая маска для лица, с активным омолаживающим действием, мгновенно преображает тусклую, сухую, увядающую и зрелую кожу.


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Гидрогелевая маска для лица с золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Energy Hydrogel Facial Mask - данный товар вы можете купить по цене по цене 210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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