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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Secret Key Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion

Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion

Артикул: 228347
  • Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion - фото 1
  • Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion - фото 2
Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion - фото 1
Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion - фото 2
960 руб. 
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Артикул: 228347
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion
Применениеиспользуйте перед кремом. Нанесите немного эмульсии на лицо и равномерно распределите по коже легкими массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыпептиды, аденозин
Антивозрастная эмульсия для лица с содержанием SYN-AKE 4% (синтетический пептид, схожий по своим свойствам и составу со змеиным ядом). Данное вещество оказывает расслабляющее действие на мышцы, тем самым количество морщин заметно сокращается изнутри, способствует повышению иммунитета кожи. Это действие нередко сравнивают с ботокс - эффектом. Аденозин помогает бороться с возрастными изменениями, арбутин и экстракт огурца осветляет пигментацию, темные пятна, постакне и веснушки. Содержит коллаген, который обеспечивает влагу для кожи.


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Самовывоз невозможен
Антивозрастная пептидная эмульсия для лица Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Emulsion - стоимость товара 960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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