Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bresser
|Тип товара
|Метеостанции
|Барометр
|нет
|Выносной датчик
|да
|Диапазон показателей температуры
|от 0 до +50 °C
|Дисплей
|да
|Дополнительные функции
|прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
|Звуковая индикация
|нет
|Измерение температуры (OUT)
|да
|Отображение информации
|цифры и символы
|Передача данных
|частота передачи 433,92 МГц
|Питание
|автономное
|Размеры (ВхШхТ)
|45х275х330
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