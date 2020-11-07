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Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная

Артикул: 228176
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - фото 3
Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - фото 1
Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - фото 2
Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - фото 3
8 332 руб. 
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+ 275 КэтКоинов
Артикул: 228176
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикда
Дисплейда
Дополнительные функциивстроенные часы с будильником
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)98х139х47
Bresser TemeoTrend LG – классическая домашняя метеостанция, которая измеряет температуру и влажность воздуха. Так как в комплект поставки включен беспроводной наружный датчик, измерения можно проводить не только внутри, но и снаружи помещения. Кроме того, Bresser TemeoTrend LG – это и цифровые часы, и прибор для составления прогноза погоды на ближайшие 12 часов. Метеостанция выполнена в стильном и лаконичном дизайне. Практически весь корпус занят цифровым экраном. Индикация четкая, крупная, при необходимости можно включить янтарную светодиодную подсветку. В верхней части экрана расположены часы и иконка прогноза погоды. В нижней показываются данные о температуре и влажности воздуха. Небольшой экран есть и на наружном датчике. На нем отображаются только те данные, которые он измеряет. Датчик подключается без проводов, требуются лишь батарейки (нет в комплекте) для его питания, а вся информация передается по радиоканалу. Для работы основного модуля тоже нужны батарейки (нет в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser TemeoTrend LG с радиоуправлением, черная - стоимость товара 8332 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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