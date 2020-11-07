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Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая

Артикул: 228174
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - фото 1
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - фото 2
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - фото 3
Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - фото 1
Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - фото 2
Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - фото 3
5 519 руб. 
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+ 182 КэтКоинов
Артикул: 228174
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикда
Дисплейда
Дополнительные функциивстроенные часы с будильником, функция повтора сигнала
Звуковая индикацияда
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)98х84х47
Bresser TemeoTrend SQ – небольшая метеостанция со встроенными часами. Она занимает мало места, хорошо вписывается в любой интерьер, подходит для измерений внутри и снаружи помещения. Есть функция будильника. В комплект поставки включен наружный датчик, который подключается через радиоканал. Половину экрана метеостанции занимают цифровые часы. Индикация четкая и понятная. Под ними сразу же выводится информация о текущей температуре, которую измеряют основной модуль и наружный датчик. Для подключения метеостанции не требуются провода. Для питания используются батарейки (нет в комплекте), а информация с датчика передается по радиоканалу.


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Метеостанция Bresser TemeoTrend SQ с радиоуправлением, белая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5519 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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