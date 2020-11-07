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Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая

Артикул: 228169
  • Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая - фото 1
  • Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая - фото 2
Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая - фото 1
Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая - фото 2
26 763 руб. 
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+ 883 КэтКоинов
Артикул: 228169
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +80 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)125х410х440
Перед вами не просто метеостанция, а настоящий многофункциональный гидрометеорологический центр. Он состоит из основного модуля, на котором отображаются все данные, и нескольких беспроводных датчиков – термометра, гигрометра, барометра, дождемера и ветромера. Благодаря этой метеостанции вы будете знать все о погоде: когда пойдет дождь, ожидается ли повышение давления, каковы температура и влажность воздуха за окном и в вашей квартире. Кроме того, в метеостанцию встроены часы с будильником и календарь. И основной модуль, и датчики не требуют проводного подключения. Они взаимодействуют друг с другом через радиоканал, связь остается стабильной на расстоянии до 100 метров. Вся собранная информация отображается на экранах метеостанции – всего их три. На верхнем экране показываются текущее время, день недели и время восхода и заката. На часах можно установить будильник. Есть функция повтора. Левая часть среднего экрана отображает текущую фазу Луны и прогноз погоды на ближайшее время. Эта информация представлена в виде иконок, значение каждой подробно описывается в инструкции. В правой части среднего экрана выводится информация о давлении – не только текущем, но и предыдущие его значения. Метеостанция строит график изменения атмосферного давления за прошедшие 24 часа и дает прогноз, будет оно расти или понижаться. На нижнем экране показываются направление и скорость ветра, температура и влажность воздуха внутри и снаружи помещения, прогноз по осадкам. Метеостанция с радиоуправлением Bresser – профессиональный прибор, который позволит вам быть в курсе любых погодных изменений!


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Самовывоз невозможен
Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая - купить по цене 26763 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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