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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Asus Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077)

Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077)

Артикул: 228092
  • Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - фото 3
Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - фото 1
Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - фото 2
Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - фото 3
1 730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228092
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10050
Одновременная зарядка двух устройствнет
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.4
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветсеребристый
Вес, г215
Размеры, мм59x90.5x22
Компактный и легкий внешний аккумулятор предназначен для портативной зарядки телефонов, смартфонов и планшетов. Аккумулятор имеет защиту от повышения температуры и защиту от короткого замыкания.


Теги товара: На 10000 mAh.


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Внешний аккумулятор Asus ZenPower серебристый 10050mAh (90AC00P0-BBT077) - этот товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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