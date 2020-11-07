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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица The Saem Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Aquaura Serum 50мл

Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Aquaura Serum 50мл

Артикул: 227885
Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Aquaura Serum 50мл
2 490 руб. 
3 320 руб. 

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Артикул: 227885
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Aquaura Serum
Применениепосле умывания лица, нанесите средство на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт дуналии колючей, ниацинамид, гиалуронат натрия, масло семян жожоба, сквален, экстракт ламинарии, фильтрат ферментированных дрожжей
Линия cодержит основу из инновационного ингредиента розового планктона для эффективного обеспечения жизнеспособности и увлажнения кожи, а также дуналии колючей, которая отлично поддерживает оптимальный гидро-баланс кожи. Насыщенный витаминный комплекс линии обладает синергетическим эффектом, который увлажняет и осветляет кожу, убирая серый тусклый тон кожи, придавая ему яркость и свежесть. Активные осветляющие ингредиенты – глутатион и ниацинамид обладают сильным осветляющим действием, повышают тонус кожи, вырабатывают кожный иммунитет к воздействию внешней агрессивной среды.


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Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Aquaura Serum 50мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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