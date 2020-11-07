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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр

Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр

Артикул: 227709
  • Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр - фото 1
  • Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр - фото 2
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр - фото 1
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр - фото 2
770 руб. 
780 руб. 
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Артикул: 227709
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, увлажняющий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem RD02 Circus RD02 Circus
КоллекцияThe Saem Kissholic Lipstick Glam Shine
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющая губная помада, обладающая глянцевой структурой и ярким, стойким пигментом. Создает равномерное, глянцевое покрытие.


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Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine RD02 Circus 4,5гр - этот товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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