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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска для лица альгинатная The Saem Luesthe Modeling Pot [Aloe] 25гр

Маска для лица альгинатная The Saem Luesthe Modeling Pot [Aloe] 25гр

Артикул: 227509
Маска для лица альгинатная The Saem Luesthe Modeling Pot [Aloe] 25гр
340 руб. 
460 руб. 

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Артикул: 227509
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Luesthe Modeling Pot
Применениесмешать содержимое пакетиков и хорошенько размешать. В течение 2-3 минут после приготовления маски, нанести ее на кожу, равномерно распределив по лицу. Оставить на 15-20 минут до полного высыхания. Снять образовавшуюся пленку и умыться теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Активные компонентыэкстракт алоэ
Маска плотно прилегает к коже, не пропуская воздуха, за счет чего гарантирует эффективное увлажнение и питание. Маска может успокаивать кожу и очищать поры.


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Самовывоз невозможен
Маска для лица альгинатная The Saem Luesthe Modeling Pot [Aloe] 25гр - по цене 340 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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