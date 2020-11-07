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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска биоцеллюлозная с центеллой успокаивающая The Saem Micro Skin Fit Cica Mask 27гр

Маска биоцеллюлозная с центеллой успокаивающая The Saem Micro Skin Fit Cica Mask 27гр

Артикул: 227503
Маска биоцеллюлозная с центеллой успокаивающая The Saem Micro Skin Fit Cica Mask 27гр
290 руб. 
390 руб. 

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Артикул: 227503
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы, проблемная
Эффект от использованияувлажняющий, успокаиающий, восстанавливающий, омолаживающий
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияThe Saem Micro Skin Fit Cica Mask
Применениемаску Micro Skin Fit Cica Mask от The Saem нанести на очищенное лицо. Спустя 10-15 минут аккуратно снять ее, остатки сыворотки вбить подушечками пальцев в кожу. Использовать 2-3 раза в неделю.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл27 г
Активные компонентыэкстракт центеллы азиатской, экстракт алоэ вера, пантенол, аргинин, керамиды
Кожа лица нуждается в регулярном уходе, питании и увлажнении. А чувствительной коже необходим особенный уход, такой, который обеспечивает тканевая маска с центеллой успокаивающая Micro Skin Fit Cica Mask от The Saem. Маска представляет собой стерилизованный марлевый материал, который пропитан большим количеством эссенции тройной концентрации. При ее нанесении, влага удерживается структурой ткани, не испаряясь и максимально проникая в кожу. Концентрированная эссенция обеспечивает более эффективное проникновение в кожу полезных веществ. Мадекассосид, входящий в состав средства, способствует восстановлению синтеза коллагена и эластина, смягчает кожу, способствует ее регенерации и уменьшает пигментацию.


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Маска биоцеллюлозная с центеллой успокаивающая The Saem Micro Skin Fit Cica Mask 27гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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