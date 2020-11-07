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Кисть для губ The Saem Automatic Lip Brush

Артикул: 227369
Кисть для губ The Saem Automatic Lip Brush
340 руб. 
450 руб. 

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Артикул: 227369
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Automatic Lip Brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Автоматическая кисть для губ способна изменить их контуры, выгодно подчеркивая черты лица. Тонкий кончик с натуральными, идеально ровными ворсинками оптимальной плотности, которые не выпадают и не пушатся, позволяет качественно, правильно и без особых усилий нанести разные декоративные средства. Этот удобный аксессуар со стильным дизайном не только значительно сэкономит расход помады, но и сделает ее нанесение более гигиеничным.


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Самовывоз невозможен
Кисть для губ The Saem Automatic Lip Brush - купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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