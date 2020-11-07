8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK

Артикул: 227264
  • Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 1
  • Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 2
  • Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 3
  • Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 4
Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 1
Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 2
Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 3
Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - фото 4
970 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227264
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHappy Baby
Тип товараИгрушка-пазл
Вес, кг0.71
Звуковые эффектынет
Комплектация12 карточек, 67 элементов, упаковка
Материалбумага, магнит, металл
Рекомендуемый возрастот 3 лет
Световые эффектынет
Набор IQ-BOOK станет замечательным подарком любому ребёнку. С таким набором у малыша будет гораздо больше возможностей экспериментировать и творить, а ещё он красиво оформлен в виде детской книги, в которую так и хочется заглянуть! В книге-коробочке находятся 12 карточек с изображениями различных героев и 67 игровых элементов с изображением разных частей лица или аксессуаров. Цель игры – воссоздавать портреты по имеющимся образцам или самостоятельно придумывать уникальные образы. Открывая книгу, ребёнок видит перед собой магнитное игровое поле, условно поделенное на две части. На одной части изображён овал лица, на который малыш и «примеряет» игровые элементы с изображениями разных частей лица или аксессуаров. На другую часть поля крепится карточка-образец с изображением героя. Ориентируясь на образец, ребёнок подбирает подходящие элементы – и портрет готов! Можно приступать к следующему. Со временем малышу будет интересно экспериментировать и самостоятельно придумывать новые образы. Все детали набора имеют магнитную основу, благодаря которой легко и быстро крепятся к магнитному игровому полю. Всем детям очень нравится играть с магнитами, ведь в процессе игры происходит чудо – детали соединяются друг с другом!. Играя с магнитным набором, малыш закрепляет знания о частях лица и их пространственном местонахождении. Игра также познакомит ребёнка с понятием «мимика» и наглядно покажет, как с помощью выражения лица можно передать разное настроение: радость, грусть, удивление и так далее.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...