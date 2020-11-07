Магнитный пазл Happy Baby IQ-BOOK

Набор IQ-BOOK станет замечательным подарком любому ребёнку. С таким набором у малыша будет гораздо больше возможностей экспериментировать и творить, а ещё он красиво оформлен в виде детской книги, в которую так и хочется заглянуть! В книге-коробочке находятся 12 карточек с изображениями различных героев и 67 игровых элементов с изображением разных частей лица или аксессуаров. Цель игры – воссоздавать портреты по имеющимся образцам или самостоятельно придумывать уникальные образы. Открывая книгу, ребёнок видит перед собой магнитное игровое поле, условно поделенное на две части. На одной части изображён овал лица, на который малыш и «примеряет» игровые элементы с изображениями разных частей лица или аксессуаров. На другую часть поля крепится карточка-образец с изображением героя. Ориентируясь на образец, ребёнок подбирает подходящие элементы – и портрет готов! Можно приступать к следующему. Со временем малышу будет интересно экспериментировать и самостоятельно придумывать новые образы. Все детали набора имеют магнитную основу, благодаря которой легко и быстро крепятся к магнитному игровому полю. Всем детям очень нравится играть с магнитами, ведь в процессе игры происходит чудо – детали соединяются друг с другом!. Играя с магнитным набором, малыш закрепляет знания о частях лица и их пространственном местонахождении. Игра также познакомит ребёнка с понятием «мимика» и наглядно покажет, как с помощью выражения лица можно передать разное настроение: радость, грусть, удивление и так далее.