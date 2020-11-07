Подвесная игрушка-растяжка Happy Baby CHATTY CATERPILLAR

Весёлая вибрирующая игрушка-погремушка CHATTY CATERPILLAR не оставит ребёнка равнодушным. Удобные завязки позволяют крепить игрушку на кроватку, коляску, автомобильное кресло, манеж, дуги развивающего коврика и другие предметы. Таким образом любимая игрушка будет везде путешествовать с малышом, радуя и поддерживая его во всех жизненных ситуациях. Весёлая гусеница состоит из головы, туловища и трёх мягких брюшных сегментов. Голова гусеницы-подвески выполнена в виде погремушки, которая производит шумовой эффект при движении и встряхивании. Брюшко игрушки выполнено из шуршащего материала – малышам так и хочется снова и снова дотрагиваться до него и радоваться необычному шуршанию. Яркий внешний вид и весёлая рожица гусеницы настроят ребёнка на положительные эмоции. Удивлению и радости малыша не будет предела, когда он увидит, что гусеница может превращаться из короткой в длинную – и наоборот! Достаточно потянуть за пластиковое сердечко, как игрушка растянется и превратится в длинную гусеницу. Отпустите сердечко или расслабьте руку – и произойдёт чудо! Малыш услышит, как игрушка завибрирует и стремительно вернётся к своему первоначальному виду, превратившись в короткую гусеницу. В игре с гусеницей развивается двигательная активность ребёнка, так как он будет снова и снова стремиться потянуть за сердечко и вновь испытать интересные ощущения. Для малыша такая игрушка является источником получения информации и развития органов чувств (тактильной чувствительности, слуха, моторики, зрения). В руках ребёнка гусеница оживает и приносит много радости! Мягкая, разноцветная, весёлая гусеница станет любимой игрушкой-компаньоном для ребёнка, ведь с ней можно делиться радостями и размышлениями, вместе спать, кушать и гулять! При помощи родителей гусеница подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации, даст хорошие советы, расскажет интересные истории и сказки. Интересная история гусеницы, которая стала бабочкой, покорит сердца многих детей. Играя с этой игрушкой-погремушкой, ребёнок приобретает новые знания и двигательные навыки (приближение предмета к себе и удаление от себя), а также тренирует умение фокусировать и удерживать взгляд на двигающемся предмете, что способствует развитию координации «глаз-рука».