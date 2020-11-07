Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Физический размер матрицы
|36x24 мм
|Bluetooth
|есть
|Габариты (ШхВхГ)
|148,9x110,0x96,7 мм
|Комплектация
|Крышка корпуса, крышка «горячий башмак», крышка наглазника, крышка гнезда синхронизатора вспышки, крышка разъема для подключения батарейной ручки, плечевой ремень, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер переменного тока, сетевой шнур питания, кабель подключения USB (C-C), кабель подключения USB (А-C), фиксатор кабеля
|Байонет
|Panasonic L-mount
|Объектив в комплекте
|нет
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Интерфейсы
|Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ, микрофонный вход, выход на наушники
|GPS
|нет
|Тип карт памяти
|SDHC, SDXC, XQD
|Wi-Fi
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3.2
|Вес, кг
|1,02
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