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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Olympus Объектив Olympus ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II M.ZUIKO DIGITAL черный

Объектив Olympus ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II M.ZUIKO DIGITAL черный

Артикул: 226985
Объектив Olympus ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II M.ZUIKO DIGITAL черный
39 256 руб. 
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+ 127 КэтКоинов
Артикул: 226985
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра58 мм
Тип объективастандартный Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии5.6
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм150
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм14
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.285
Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 14-150мм 1:4.0-5.6 II - это мощный зум на все случаи жизни (в особенности на случай путешествий и поездок). Широкий диапазон фокусных расстояний - от широкоугольного до сверхдлиннофокусного - избавит вас от необходимости постоянно менять объективы. Теперь вы не упустите ни один удачный кадр. Этот объектив легок, компактен и прочен, а также защищен от пыли и брызг - ему не страшны любые условия съемки. Просветляющее покрытие ZERO (ZUIKO Extra-low Reflection Optical) обеспечивает максимальную светопропускаемость линз и устраняет блики и двоение, например, при съемке против света. Фокусировочный привод объектива оптимизирован для видеосъемки, что обеспечивает плавную и быструю наводку на резкость.


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Объектив Olympus ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II M.ZUIKO DIGITAL черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 39256 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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