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Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7460-M608 RJ-45 VPN Firewall +Router внешний белый

Артикул: 226688
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
23 350 руб. 
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+ 107 КэтКоинов
Артикул: 226688
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZYXEL
Тип товараМодем
3Gда
4Gда
Вес, кг1,1
Высота, см5,8
Длина, см25,5
Количество внутренних антенн2
Маршрутизаторда
Ширина, см25,4
Наружный маршрутизатор Zyxel LTE7460-M608 4G LTE-A реализует функцию «вторая WAN» (гибкая маршрутизация в двух режимах – моста и маршрутизатора), оборудован антенной с увеличенным коэффициентом усиления, улучшающей покрытие и производительность, и снабжен прочным корпусом, соответствующим классу защиты IP65, благодаря которому устройство может работать в экстремальных условиях. Независимо от того, есть у вас в сети маршрутизатор или нет, вы без труда сумеете развернуть устройство и интегрировать его в существующую сетевую инфраструктуру. Соединение LTE можно использовать и как основной канал, и как резервный на случай, если в основном канале возникнут проблемы. LTE7460-M608 хорошо подходит для предоставления интернет-доступа в пригородах и общественных местах, в домах и офисах. Используя его, вы с минимальными усилиями получите все преимущества технологии LTE.


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Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7460-M608 RJ-45 VPN Firewall +Router внешний белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 23350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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