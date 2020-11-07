Портативная акустика Oklick OK-15 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Oklick
|Тип товара
|Портативная акустика
|Мощность, Вт
|3 Вт
|Питание
|от аккумулятора
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|280Гц-16КГц
|Отношение сигнал/шум, дБ
|75 Дб
|Тип элементов питания
|Li-Ion
|Время работы, ч
|4 ч
|Интерфейсы
|Bluetooth/USB
|Функции
|встроенный микрофон
|Особенности
|Вакуумная силиконовая присоска, которая поможет закрепить колонку на стене. Карабин.
|Размеры, мм
|102x52x70
|Вес, кг
|0,133
|Дополнительная информация
|регуляторы на верхней панели
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