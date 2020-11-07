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Душевой гарнитур Esko SSR755 R

Артикул: 226469
Душевой гарнитур Esko SSR755 R
4 020 руб. 
4 900 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 226469
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEsko
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)нет
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа11 см
Кол-во режимов ручного душа5
Высота душевой штанги70 см
Длина душевого шланга160 см
Страна бренда Чехия
Цветхром
Душевые стойки ESKO снабжены подвижными креплениями FreeMount (оба крепления плавающие) позволяющей заменить старую стойку без дополнительных отверстий в стене. Держатель FightFix обеспечит надежную фиксацию душевой лейки (трещетка) и возможность фиксации лейки под любым углом. Технология Free Rotation (прокручивание шланга в месте соединения с гайкой) исключает перекручивание душевого шланга, а технология Easy Move препятствует изломам шланга. Увеличенная длина шланга (1,6 м) дарит ощущение свободы и не сковывает движения во время принятия душа.


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Esko SSR755 R - по цене 4020 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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