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Смеситель для ванны Esko Palermo PE 31

Артикул: 226390
  • Смеситель для ванны Esko Palermo PE 31 - фото 1
  • Смеситель для ванны Esko Palermo PE 31 - фото 2
Смеситель для ванны Esko Palermo PE 31 - фото 1
Смеситель для ванны Esko Palermo PE 31 - фото 2
6 680 руб. 
7 350 руб. 
Купить
+ 178 КэтКоинов
Артикул: 226390
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в рассрочку от 279 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Palermo
filter_noneТовар входит в коллекцию Palermo
БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива406 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Коллекция, однозахватная, картридж 35 мм, корпус литой, излив 350 мм штампованный, переключатель ванна/душ механический ), аэратор пластиковый сменный (наружная резьба), шланг 1,5 м силиконовый, однорежимная лейка, настенный стационарный держатель для ручного душа, монтажный комплект (эксцентрики и декоративные отражатели).


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Esko Palermo PE 31 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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