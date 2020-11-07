Смеситель для ванны Esko Moscow MS 31

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Универсальный смеситель для ванны и душа с длинным изливом 350 мм. Корпус - латунь кат. А. Излив 320 мм штамповка, ручки метал с термоизоляцией, держатель для ручного душа в копусе, с аксессуарами (увеличенного диаметра ручной душ, силиконовый шланг 1,5м). Кран-буксы - керамика 180°. Дивертор - механический, керамика. Эксцентрики и декоративные отражатели в комплекте.

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