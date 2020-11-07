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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Momax Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий

Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий

Артикул: 225867
  • Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий - фото 2
450 руб. 
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Артикул: 225867
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMomax
Тип товараЗарядное устройство
Выходной ток, A1
Разъем подключенияUSB
Цветсиний
Автомобильное зарядное устройство с 2 USB выходами 5В 1А. Поддерживает работу от прикуривателей на 12 и 24 Вольта. Светодиодный индикатор показывает, что устройство подключено к питанию. Имеется встроенная защита от скачков напряжения, перегрева и короткого замыкания.


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Самовывоз невозможен
Автомобильное зарядное устройство Momax USB на 1A XC Dual USB Car Charger 1A Синий - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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