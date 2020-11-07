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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция ампульная успокаивающая The Saem Derma Plan Soothing Barrier Ampoule 50мл

Эссенция ампульная успокаивающая The Saem Derma Plan Soothing Barrier Ampoule 50мл

Артикул: 225442
Эссенция ампульная успокаивающая The Saem Derma Plan Soothing Barrier Ampoule 50мл
2 330 руб. 
3 100 руб. 

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Артикул: 225442
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт розмарина, экстракт зеленого чая, экстракт корня солодки, экстракт центеллы азиатской, экстракт полыни
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Derma Plan Soothing Barrier Ampoule
Применениеочистите кожу тонером, нанесите на кожу средство мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий
Успокаивающая ампульная эссенция содержит Derma Max Formula (розмарин, экстракт зеленого чая, корень солодки, центелла азиатская, экстракт полыни), мадекассоид, бета-глюкан и т.д. 7 видов натуральных растительных экстрактов объединены в формулу Derma Max Formula для эффективного, комфортного ухода за чувствительной кожей. Мадекассоид контролирует и снижает микровоспаления в коже, восстанавливает активность фибропластов и стимулирует синтез коллагена I и III типа. Бета-глюкан, полученный из грибов, обеспечивает энергией ослабленную кожу, обладает увлажняющим действием.


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Самовывоз невозможен
Эссенция ампульная успокаивающая The Saem Derma Plan Soothing Barrier Ampoule 50мл - стоимость товара 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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