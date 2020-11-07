8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл

Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл

Артикул: 225418
  • Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл - фото 1
  • Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл - фото 2
Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл - фото 1
Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл - фото 2
630 руб. 
840 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

570 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225418
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Greentea Total Solution Emulsionl
Применениенанести сразу после тоника или вместо него, на очищенную кожу
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл260 мл
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт зеленого чая, экстракт камелии, витамин E
Средство из премиальной линии Deoproce с зеленым чаем. Эмульсия с легкой освежающей текстурой увлажняет и витаминизирует кожу, тонизирует ее и оживляет, устраняет отечность и улучшает цвет.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эмульсия для лица увлажняющая Premium Deoproce Greentea Total Solution Emulsionl 260мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...