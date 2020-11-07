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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица питательная с экстрактом меда Deoproce Hydro Enriched Honey Emulsion 380ML

Эмульсия для лица питательная с экстрактом меда Deoproce Hydro Enriched Honey Emulsion 380ML

Артикул: 225407
Эмульсия для лица питательная с экстрактом меда Deoproce Hydro Enriched Honey Emulsion 380ML
440 руб. 
590 руб. 

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Артикул: 225407
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияпитающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Hydro Enriched Honey Emulsion
Применениепосле очищения кожи тонером, нанесите эмульсию похлопывающими движениями и дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл380 мл
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт меда
Питательная эмульсия с экстрактом меда увлажняет и питает кожу, подходит даже для чувствительной кожи, делая ее упругой и эластичной. Мед содержит большое количество витаминов и микроэлементов, таких как витамины группы В (В1, В2, В6), пантотеновую кислоту, фосфор, магний, железо, кальций и др. Мед обладает хорошим очищающим и оздоравливающим действием, а также прекрасно увлажняет и смягчает сухую кожу лица, помогая устранить ее шелушение, и в то же самое время он способен придать упругость и матовость наиболее жирной коже лица.


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Эмульсия для лица питательная с экстрактом меда Deoproce Hydro Enriched Honey Emulsion 380ML - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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