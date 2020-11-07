8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл

Артикул: 225349
  • Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл - фото 1
  • Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл - фото 2
Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл - фото 1
Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл - фото 2
590 руб. 
790 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

530 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225349
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватушь для ресниц
Эффекттонирующий, придающий объем
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
КоллекцияDeoproce Easy & Volume Real Mascara
Страна бренда Южная Корея
Тушь легко придает ресницам невероятный объем не утяжеляя их, делает макияж естественным и эффектным. Тушь содержит угольно-черный комплекс (экстракт черной икры, экстракт черного чеснока, экстракт черных соевых бобов) который придает ресницам насыщенный и естественный цвет, питает и укрепляет ресницы. Стойкая тушь - не смазывается, не осыпается, не стирается от воды, дождя, снега или слез, термостойкий эффект - устойчива к прохладной воде и легко снимается с ресниц при помощи теплой воды, щеточка туши Easy&Volume Real Mascara особой веретенообразной формы позволяет прокрасить каждую ресницу и придать ресницам красивый изгиб.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...