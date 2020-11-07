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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Skin Тонер для лица с экстрактом розы Secret Skin Damask Rose Toner 250мл

Тонер для лица с экстрактом розы Secret Skin Damask Rose Toner 250мл

Артикул: 225276
Тонер для лица с экстрактом розы Secret Skin Damask Rose Toner 250мл
580 руб. 
770 руб. 

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Артикул: 225276
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт розы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Damask Rose Toner
Объем, мл250 мл
Полдля всех
Применениепротереть лицо ватным диском, смоченным тонером. Можно наносить тонер руками легкими похлопывающими движениями.
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияочищающий
Тонер с экстрактом дамасской розы отлично увлажняет, тонизирует, омолаживают кожу, и защищает её от вредных воздействий. Экстракт дамасской розы помогает удерживать влагу в коже, питает и смягчает ее, ускоряет восстановление клеток после солнечных ожогов, успокаивает чувствительную кожу, обладает антиоксидантными свойствами. Регулярное применение средства сделает кожу лица более гладкой, шелковистой, здоровой и сияющей. Средство для лица улучшит тон кожи, избавит от ощущения стянутости и сухости кожи, сделает ее мягкой и нежной.


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Тонер для лица с экстрактом розы Secret Skin Damask Rose Toner 250мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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