8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner 135ml

Тонер для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner 135ml

Артикул: 225262
Тонер для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner 135ml
3 000 руб. 
4 000 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 670 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 225262
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентычастицы чистого золота, розовая вода, вытяжки лечебных растений, ниацинамид, аденозин
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner
Объем, мл135 мл
Полдля женщин
Применениенаносить тонер на ватный тампон, протереть предварительно очищенное лицо массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпротивовоспалительный, лифтинговый, омолаживающий
Это эффективное средство по уходу за увязающей кожей богато содержанием чистейшего золота и комплекса вытяжек полезных растений. Тонер помогает коже бороться с сухостью после очищения, потерей тонуса, следами усталости, преждевременного увядания, проникая глубоко внутрь эпидермиса. Herb Gold Whitening & Wrinkle принадлежит линии по уходу за кожей с частицами золота и растительными компонентами. Все средства данной линии интенсивно увлажняют, сглаживают морщины, отбеливают потемневшие участки, придавая лицу молодой и свежий вид.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Тонеры для лица Корея, Мятные тоники для лица, Антивозрастные тоники для лица, Аравия тоники для лица, Тоники для лица Кристина, Гиалуроновые тоники для лица, Тоники для жирной кожи лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонер для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner 135ml - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...