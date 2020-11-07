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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden Green Tea Lip & Eye Remover 150мл

Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden Green Tea Lip & Eye Remover 150мл

Артикул: 225102
Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden Green Tea Lip & Eye Remover 150мл
440 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 225102
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden Green Tea Lip & Eye Remover
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без спирта
Объем, мл150 мл
Применениесмочить средством ватный диск, приложить его к векам, подержать немного, а затем аккуратно удалить макияж. Также снять макияж с губ
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасредство для снятия макияжа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Эффективное средство для мягкого очищения и интенсивного увлажнения кожи. Не только удаляет с кожи макияж и ежедневные загрязнения, но и интенсивно увлажняет кожу, делает её мягкой и свежей


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Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden Green Tea Lip & Eye Remover 150мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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