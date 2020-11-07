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Повязка для волос AYOUME Hair Band "Cat Ears"

Артикул: 224948
  • Повязка для волос AYOUME Hair Band "Cat Ears" - фото 1
  • Повязка для волос AYOUME Hair Band "Cat Ears" - фото 2
Повязка для волос AYOUME Hair Band "Cat Ears" - фото 1
Повязка для волос AYOUME Hair Band "Cat Ears" - фото 2
390 руб. 
520 руб. 

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Артикул: 224948
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараРасчески и аксессуары для волос
Вид инструментаповязка
КоллекцияHair Band Cat Ears
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборапакет
Милый аксессуар AYOUME Hair Band Cat Ears поможет вам с комфортом принимать водные процедуры, надежно фиксируя ваши волосы. Очаровательные ушки поднимут вам настроение во время каждого использования во время умывания, нанесения уходовых средств, или при использовании масок для лица.


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Самовывоз невозможен
Повязка для волос AYOUME Hair Band "Cat Ears" - купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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