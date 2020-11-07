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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания с экстрактом чая ройбуш The Saem Healing Tea Garden Rooibos Tea Cleansing Foam 150мл

Пенка для умывания с экстрактом чая ройбуш The Saem Healing Tea Garden Rooibos Tea Cleansing Foam 150мл

Артикул: 224924
Пенка для умывания с экстрактом чая ройбуш The Saem Healing Tea Garden Rooibos Tea Cleansing Foam 150мл
390 руб. 
530 руб. 

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Артикул: 224924
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованиятонизирующий, очищающий
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden Rooibos Tea Cleansing Foam
Применениевспенить средство и нанести на влажную кожу лица массажными движениями, затем смыть
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез сульфатов, без парабенов, без спирта
Активные компонентыэкстракт чая ройбуш, оливковое масло
Уникальное растение, произрастающее в экстремальном климате Африки, имеет уникальный химический состав: это и витамины, и железо, калий, кальций фторид, Также в составе пенки оливковое масло – обеспечивает кожу питанием, смягчает, и увлажняет кожу, предотвращает появление морщин и существенно разглаживает уже имеющиеся морщинки. Особенно рекомендовано оливковое масло для сухой и увядающей кожи.


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Пенка для умывания с экстрактом чая ройбуш The Saem Healing Tea Garden Rooibos Tea Cleansing Foam 150мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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