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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Deoproce Пенка для умывания рисовая вода Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Deep Cleansing 170гр

Пенка для умывания рисовая вода Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Deep Cleansing 170гр

Артикул: 224919
Пенка для умывания рисовая вода Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Deep Cleansing 170гр
420 руб. 
460 руб. 
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Артикул: 224919
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, смягчающий
КоллекцияDeoproce Natural Perfect Solution Cleansing
Применениевыдавить необходимое количество, вспенить с теплой водой, вымыть лицо массирующими движениями и смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Активные компонентызерновые экстракты, рисовая вода
Пенка для умывания рисовая вода и злаки нежно очищает поры, смывает ежедневные загрязнения и макияж, отвешивает ороговевшие клетки кожи, увлажняет, возвращается сияющий и отдохнувший вид. Зерновые экстракты и рисовая вода, находящиеся в составе пенки, не вызывают раздражения, кожа становится гладкой, мягкой и увлажненной.


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания рисовая вода Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Deep Cleansing 170гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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