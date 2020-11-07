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Набор улиточный уходовый Deoproce Snail 5 Set

Артикул: 224798
Набор улиточный уходовый Deoproce Snail 5 Set
3 160 руб. 
4 210 руб. 

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Артикул: 224798
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживозрастная
Эффект от использованияантивозрастной, разглаживающий, оздаравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail
Применениенаносить на кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл260+30+260+30+100+40+40 мл
Активные компонентыниацинамид, аденозин
Состав наборатоник, лосьон, крем (2 шт.), ВВ-крем
Набор средств на основе улиточного экстракта предназначен для восстанавливающего ухода за кожей лица, оздоравливает и омолаживает ее, помогает справиться с пигментацией и морщинами.


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Самовывоз невозможен
Набор улиточный уходовый Deoproce Snail 5 Set – стоимость товара 3160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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