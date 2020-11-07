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Мист для тела The Saem Body & Soul Sweet Thai Body Mist 150мл

Артикул: 224777
Мист для тела The Saem Body & Soul Sweet Thai Body Mist 150мл
550 руб. 
590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224777
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствамист для тела
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий
КоллекцияThe Saem Body & Soul Sweet Thai Body Mist
Применениераспылите средство на чистую кожу с расстояния
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Ежедневный увлажняющий мист для кожи тела. Быстро впитывается и не оставляет липкой пленки. Обладает прекрасным фруктовым ароматом. Великолепно подходит для всех типов кожи. Хорошо питает, увлажняет, смягчает и омолаживает кожу, существенно улучшает ее внешний вид. Разглаживает неглубокие морщинки, подтягивает и делает более эластичной и упругой кожу лица, снимает разного рода раздражения и воспаления, устраняет шелушение и сухость.


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Мист для тела The Saem Body & Soul Sweet Thai Body Mist 150мл - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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