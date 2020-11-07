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Масло для лица очищающее AYOUME Olive Herb Cleansing Oil 150мл

Артикул: 224742
Масло для лица очищающее AYOUME Olive Herb Cleansing Oil 150мл
980 руб. 
1 300 руб. 

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Артикул: 224742
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло оливы, экстракт календулы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Olive Herb Cleansing Oil
Не содержитбез спирта, без парабенов, без сульфатов
Объем, мл150 мл
Применениесухими руками нанести масло на сухую кожу лица, помассировать 1-2 минуты, затем намочить руки водой и еще помассировать лицо. После этого ополоснуть лицо теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Тип кожикомбинированная, жирная, сухая, нормальная, проблемная, чувствительная, зрелая
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Гидрофильное масло от AYOUME подходит для любого типа кожи, но особенно рекомендуется для проблемной, а также сухой и раздраженной. Благодаря сбалансированной формуле, не вызывает аллергических реакций, может использоваться даже обладательницами тонкой, чувствительной кожи. Ключевой компонент средства – масло оливы, не забивает поры, не нарушает дыхания кожи и не вызывает не вызывает аллергических реакций. Масло не только не провоцирует появление раздражений, оно наоборот способствует заживлению различных микроповреждений кожи, оказывает дезинфицирующее действие, предотвращает проникновение в кожу загрязнений из воздуха. Масло оливы интенсивно питает, увлажняет, смягчает и успокаивает сухую, воспаленную и раздраженную кожу, устраняет шелушения, повышает эластичность кожного покрова. Усиливает действие оливкового масла экстракт календулы, который также обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, нормализует работу сальных желез.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Масло для лица очищающее AYOUME Olive Herb Cleansing Oil 150мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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