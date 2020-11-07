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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица AYOUME Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл

Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл

Артикул: 224739
  • Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл - фото 1
  • Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл - фото 2
Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл - фото 1
Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл - фото 2
580 руб. 
780 руб. 

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Артикул: 224739
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствамасло для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, питающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Balancing Face Oil With Sunflower
Применениенанести на очищенную кожу лица и шеи
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без силиконов, без спирта
Активные компонентыэкстракт семян подсолнуха, масло макадамии, масло семян магнориума
Масло для лица восстанавливающее Ayoume Balancing Face Oil With Sunflower с маслами семян подсолнечника, макадамии и семян магнориума отлично омолаживает кожу любого типа, питая, смягчая и увлажняя ее. Это высококонцентрированное уходовое средство нормализует рН-баланс, делает кожу мягкой, упругой, ухоженной. Применяйте в качестве самостоятельного средства или добавляйте в другие.


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Масло для лица восстанавливающее AYOUME Balancing Face Oil With Sunflower 30мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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