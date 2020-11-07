Маска кислородная для лица осветляющая Deoproce O2 Bubble Brightening Mask 100мл

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска кислородная
|Тип кожи
|все типы, жирная, комбинированная
|Эффект от использования
|лифтинговый, очищающий, увлажняющий, тонизирующий, матирующий, отбеливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce O2 Bubble Brightening Mask
|Применение
|нанести на сухую кожу лица, избегая области губ и глаз. Помассировать, уделяя особое внимание зонам с расширенными порами. В процессе массажа начнут выделятся пузырьки кислорода. После массажа тщательно смойте маску теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|ниацинамид, экстракты листьев зеленого чая, морской коллаген
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