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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Berrisom Маска для лица FW с коллагеном Face Wrapping Mask Collagen Solution 80 27гр

Маска для лица FW с коллагеном Face Wrapping Mask Collagen Solution 80 27гр

Артикул: 224633
Маска для лица FW с коллагеном Face Wrapping Mask Collagen Solution 80 27гр
150 руб. 
200 руб. 

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Артикул: 224633
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, лифтинговый, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Face Wrapping Mask Collagen Solution 80
Применениена очищенную кожу лица наложить маску, хорошо ее разгладить и оставить на 10-20 минут. Затем маску снять и дождаться полного впитывания эссенции
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл27 г
Активные компонентыморской коллаген, гиалуроновая кислота, экстракт центеллы азиатской, экстракт гинкго билоба
Для того, чтобы восстановить и восполнить утраченное, восполнить дифицит собственного коллагена, возвратить увядшей коже гладкость, эластичность, упругость, разгладить появившиеся и предупредить грядущие морщины, восполнить утраченную влагу, подтянуть контуры лица, устранить излишнюю сухость и снять раздражения, как нельзя лучше подойдёт маска для лица с коллагеном Face Wrapping Mask Collagen Solution. Простая в использовании, с повышенным содержанием благотворной эссенции, в состав которой входит не только морской коллаген, а и дополнительные ингредиенты - гиалуроновая кислота, натуральные экстракты центеллы азиатской, гинкго билоба и другие омолаживающие компоненты - маска представляет собой двухслойную структуру, первый слой которой пропитан собственно эссенцией, а второй представляет собой тончайшую ткань, с покрытием из коллоидного золота, благодаря чему все действующие вещества работают максимально благоприятно для кожи лица.


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Самовывоз невозможен
Маска для лица FW с коллагеном Face Wrapping Mask Collagen Solution 80 27гр - стоимость товара 150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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